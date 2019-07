Panga statistika: just selle tähemärgi esindajad jäävad Eestis rahadega enim hätta

TF Bank analüüsis ligi 30 000 eraisiku maksekäitumist. Eraldi vaadeldi isiku sugu ja tähtkuju. Analüüsi aluseks on tõenäosus jääda lepinguperioodil võlgnevusse ühe või enama maksega.

Selgus, et kõige parema maksekäitumisega on naissoost Kaalud, kellest maksega hilinesid kõigest veidi üle 1% klientidest. Seevastu kõige kehvema maksedistsipliiniga on meessoost Kalad, kelle hulgast üle 6% hilinesid maksmisega vähemalt ühe korra lepingu kestvuse jooksul. Kohe napilt on neil kannul meessoost Vähid 5,8%.

«See, et naised on parema maksedistsipliiniga kui mehed, ei ole pangandusvaldkonnas kellelegi üllatuseks,» ütles TF Banki Baltikumi regiooni juht Vilma Sool, kes lisaks Lätile-Leedule omab ka Skandinaavia kogemust. Ta kinnitas, et «tegemist on universaalse tõega, mis töötab igas riigis». Naissoost kliendid on parema maksekäitumisega kõikides riikides üle maailma.

Siiski on tähemärkide lõikes erinevused ka naistel. Täiesti omaette klassist on Kaalud. Kui Kaalude maksega hilinemine on ligi 1%, siis Veevalajatel ja Neitsitel on see ligi kolmekordne. Samas, meessoost Neitsid on parema maksekäitumisega kui naissoost Neitsid, olles parima maksekäitumisega meeste lõikes. Ka meessoost Skorpionid on üsna hea maksekäitumisega. Kõige halvema distsipliiniga on vaieldamatult meessoost Kalad, kuid ka Sõnn ja Vähk on pole eriti eeskujulikumad.

TF Banki Eesti filiaali operatsioonide juht Birgit Jõgeva ütles, et tegemist oli põneva statistilise katsega, kuid panga krediidianalüüsis tähtkuju kindlasti aluseks ei võeta. «Küll aga on põnev vaadata, kuidas sedavõrd suure mudeli alusel on tõesti võimalik teataval määral üldistusi teha,» ütles Jõgeva. «Krediidireeglid aga koosnevad väga paljudest erinevatest parameetritest, mis on tunduvalt teaduslikumad kui horoskoop.»

Maksekäitumine sugude lõikes:

