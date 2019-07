Neli eeskujulikku põhimõtet, mida oma toiduvalikutes jälgib Anni Rahula

Anni Rahula, kes on jalgapallikohtunik ja modell, mõtleb toiduvalikuid tehes hoolsalt järele, mida suhu pista ja miks seda just nõnda tuleks teha. Rahula, kes muuhulgas ka Talleggi brändisaadik, jagab oma nippe, millest meil kõigil midagi õppida.

Toit oleks puhas

Puhta toidu all peab Anni silmas seda, et toit, mis tema toidulauale jõuab, oleks mitmekülgselt kvaliteetne – et see oleks säilitusainete vaba, et loomade ja lindude kasvu ei stimuleeritaks kasvuhormoonidega ja tema lauale ei jõuaks toidu kaudu ravimijääke.

«Päev-päevalt on minu jaoks üha olulisem see, et toit oleks puhas ja säilitusainetevaba,» ütleb Rahula. «Toidu puhtus ja värskus said minu jaoks eriti oluliseks just lapse sünni järel. Pärast seda mõtlesin sellele veelgi rohkem. See on tegelikult naljakas, et iseennast justkui ei osanud varasemalt nii tähtsaks pidada, et mõista kui olulist rolli mängib puhas toit.» Anni peres kasvab nimelt peagi kaheaastaseks saav tütar Rubi.

Võimalusel eelista kodumaist tootjat

Mida aasta edasi, seda enam hindab Anni ka kodumaiseid tootjaid. Paljuski on seda mõjutanud ka elukohavahetus.

«Kuna elan ise maal, siis näen iga päev, kuidas maainimesed rapsivad ja igapäevaselt vaeva näevad,» ütleb Anni, kelle käsi pärast seda enam välismaalt sisse toodud toiduaineid ostma ei tõuse. «Vähim, mis me teha saame, on oma ostuvalikutega nende tööd toetada.»

Anni jaoks on esimene ja teine põhimõte omavahel ka lähedalt seotud. Kui tegemist on kodumaise tootjaga, siis võid olla üsna kindel ka selles, et tegu on puhta ja säilitusainevaba tootega.

Toidulaud võiks olla mitmekesine ja tervislik

Kahe eelmise punktiga seostub ka see, et toidulaud võiks olla mitmekesine ja tervislik. Õnneks on see põhimõte kogu perele meeltmööda, ka pisitütar Rubile. «Meie maitse-eelistused ühtivad,» naerab Anni ja lisab: «Tütar on tohutult hea sööja. Ta on üks minu toidukriitikutest, kes ei kritiseeri. Näiteks hiljuti tegin Tai stiilis kanavokki ja seda ta küsis lausa juurde. Lisaks maitseb talle väga ka brokkoli. Mul on selle üle vaid hea meel!»

Toit ei teeks olemist raskemaks

Viimasel ajal järgib Anni üha rohkem ka seda, et toit ei teeks olemist raskemaks. Ehk siis, et see oleks lihtsasti seeditav ja kerge koostisega. Eriti hea on seda põhimõtet järgida suvel.