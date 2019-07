Prantsuse köögi eripärad: «vaese mehe kaaviari» kohe omaks ei võetudki, arvates, et see põhjustab hullust

Taim arvatakse olevat kasvanud Aasias juba neli tuhat aastat tagasi. Indiast asus ta rändama läbi Hiina, Aafrika, Balkanimaade, Lähis-Ida ja Vahemeremaade, kodunedes kõikjal, eriti idamaades. Euroopasse jõudis araablaste vahendusel, kuid kohe omaks ei võetud, arvati, et tekitab hullust. Kuid õnneks sellest valeuskumusest saadi kiiresti üle ja edasi, kuhu iganes ta jõudis, seal kogus ka eriviisil valmistamise retsepte.

Nii kirjeldatakse teda kui tüüpilist juudi, tüüpilist bulgaaria ja tüüpilist kreeka või itaalia oma, ning ilmselt on ta tüüpiline veel tosinale erinevale rahvusköögile. Tõepoolest, baklažaani valmistamiseks on võimalusi kümneid kui mitte sadu. Ja retsepte leidub samuti sadu, neist on koostatud isegi raamatuid.