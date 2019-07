Eduka naise hommikurutiin: 7 lihtsat asja, mida juba homme teha

See ei tähenda, et nad reageerivad igale piiksule, mida nende telefon teeb, aga tähtsamate päevakajaliste uudistega tasub ennast kursis hoida.

Edukatel naistel on hommikurutiinis hetk iseeendale - olgu see siis kohvi kõrvale raamatu lugemine või inspireerivate piltide vaatamine. Nii on päevale palju rõõmsam vastu minna, kirjutab The Everygirl.