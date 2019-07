Hollywood! Hollywood Eestisse! Need maagilised sõnad on lehvinud siin, just nagu praegu, ka sada aastat tagasi.

Postimehe nimetu autori kirjutises said kiita Alfred Hindrea ja Leonid Puhov. Hinnati ka Voldemar Mannovi operaatoritööd. Teiste osatäitjate puhul oli juttu vaid sobivast «filminäost» ja meeldivusest. Kuid erilist teravust on kirjutaja välja valanud Elsa Silberi pihta: «Hilma, üliõpilase partner armastuse keerdkäikudel, omab samuti korraliku filminäo. Üldkuju aga ei suuda praegusel sihvakuse ajajärgul köita. Oleks vast soovitav olnud sagedamini pikavarukalisi kleite kanda. Eriti paistis käte tugevus silma haigemaja stseenis, kus oimetu neiu end haige üliõpilase rinnale viskab. Ning see suudlus! Kui voodis lamavat meest, kel pea lõhki ja kondid katki, nii kirgliselt ja jõuliselt suudelda, kui Hilma seda tegi – no siis võib selle mehe käsi halvasti käia!»