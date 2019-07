Tunnustati Eesti parimate käsitööõllede- ja veinide hobitegijaid

Eesti Väikepruulijate Festivali külastajad said tänavu maitsta ligi 200 erinevat kodumaal valmistatud käsitööõlu, -veini ja siidrit ning õppida ja näha kohapeal, kuidas käib käsitööjoogi valmistamine. Festivali tipphetkeks kujunes parimate hobitegijate väljakuulutamine, kelle joogid tunnistati erakordselt kvaliteetseks.

Tuhandeid kodumaa ja välismaa käsitööjoogisõpru Balti Jaama Turu Õhtuväljakule meelitanud väikepruulijate festival kostitas külastajaid ligi 200 erineva Eestis valmistatud joogiga. Lisaks erinevate jookide mekkimisele said algajad kohapeal õppida, kuidas valmistada kontsentraadist õlut, ning kogenumad said osaleda kohapeal ette võetud viietunnisel õlleteol, alates linnaste jahvatamisest, meskimisest kuni õllekeetmiseni.

Ühtekokku saadeti võistlustulle üle 100 veini. “Hea meel on ka selle üle, et võistlema saadetakse veine, mis on jõudnud juba pisut keldris seista ja areneda. Nii näiteks olid kaks õunaveini aastast 2012, kolm veini aastast 2016 ja kaks veini ka aastast 2017,” märkis Kuuler.