Mida kõneleb kodu su iseloomu kohta?

Kas tegu on pigem individualistiga, kui kodu on eriline kindlus? Või just väljaspool aktiivse inimesega, kelle jaoks on kodu koht, kus vaid magada, ning kes vaatab kõigest muust mööda?

«Kõigepealt vaatan kogu kontseptsiooni, kuidas ruum on sisustatud ja kuidas on erinevaid ruume kasutatud. Ma pööran tähelepanu sellele, mida prioriseeritakse, pealispindade ja materjalide kokkumängule ning sellele, mis tunne seal ruumis tekib.»

Valitud värvid viitavad elanike emotsioonidele, seevastu esemete valik ja kogus ning see, kui tihedalt nad teineteise suhtes on paigutatud, kõneleb üht-teist lähedusevajadusest.

Kes kõnnib läbi korteri, märkab kiiresti, millist ruumi kasutatakse kõige rohkem ja kus ollakse kõige meelsamini. On selleks magamistuba, elutuba või köök? Milline tuba on su elu keskpunkt ja miks?

Mida siis arvata inimestest, kes eelkõige iseenda pilte üles panevad? Kas see on märk lõputust enesearmastusest? Selle kohta on raske midagi üldistavat öelda. Tihtipeale on sellised pildid peegli eest, mis kinnitavad, kuidas me ennast näeme või tahaksime näha.