Kolm ohumärki, et kasutad armastust aseainena

Kui oled armastustundest sõltuvuses, ei ole sa kindel, kuidas üksinda hakkama saada ja kasutad meeste tähelepanu, et mitte oma eluga tegeleda. Selle kõige juures on sinu jaoks raske meestega emotsionaalset sidet luua, mis omakorda tingib ühest suhtest järgmisesse jooksmise ja endale valetamise, et nii ongi normaalne. Tegelikult ei ole. Siin on kolm ohumärki, et armastus on sinu jaoks aseaine.

1. Sa pead kaaslasega olema pidevas kontaktis

Sa kannad alati oma telefoni endaga kaasas ja kontrollid pidevalt, kas ta nimi ilmub ekraanile. Kui ei ilmu, ei suuda sa teha muud, kui talle ise kirjutada. Sa lihtsalt pead temaga pidevas kontaktis olema. On mõeldamatu, et päev läheb mööda nii, et te omavahel ei suhtle, sest see muudab su paranoiliseks ja ärevaks. Su keskendumisvõime on lausa nii häiritud, et sa ei suuda teistele asjadele ega inimestele enam üldse tähelepanu pöörata.

2. Sa arvad, et teine inimene on lahendus kõigile su probleemidele

Su elus esineb probleeme, kuid sa arvad, et armastus suudab need kõik lahendada. Tegelikult see nii ei ole. Paljud inimesed ei saa üksinda olemisega hakkama ja jahivad sellepärast pidevalt armastust, muutes ennast hinges isegi rohkem üksikuks. Kui sa kardad üksinda jääda, sest pead oma mõtetega tegelema, pole see ka teise inimese suhtes aus.

3. Su enesehinnang sõltub teiste inimeste arvamusest