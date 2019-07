3 olulist asja, mida lahkuminekud õpetavad

1. Mõnikord ainult armastusest ei piisa

Meid õpetatakse uskuma, et armastus võidab kõik. Jah, armastus on tõepoolest tugev jõud, kuid kahjuks ainult sellest alati ei piisa. Armastus ei päästa paari, kellel on liiga palju erinevusi. Lisaks vastastikusele armastusele nõuab tervislik suhe ka kompromisse, kaastunnet, tunnustamist ja sarnaseid eesmärke, kirjutab Her way.

2. Inimesed ei muutu

Armastus ei muuda inimesi, kui nad pole ise otsustanud muutuda. Suhtesse minnes on sul võimalus aktsepteerida oma partnerit algusest peale sellena, kes ta on, või siis suhtest õigel ajal minema jalutada, sest olgem ausad, ükskõik kui suur poleks armastus, ikka on inimese juures asju, mis meile ei meeldi ja mõnikord saavad need määravaks.

3. Purunenud süda paraneb alati