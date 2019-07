Veganaiandus kui sõnnikust ja keemilistest väetistest vaba taimekasvastussuund

Lisaks sellele ollakse looduses elavate olendite vastu lugupidavad ning soodustatakse jätkusuutliku bioloogilise mitmekesisuse teket.

Siiski ei tohiks laskuda idealismi, arvates, et aiast on võimalik eemal hoida kõik elusolendid, kes samuti peenral kasvavaid toidutaimi himustavad. Seda ei ole võimalik saavutada isegi siis, kui kasutatakse vängeid kemikaale. Pigem oleks mõistlik leida tasakaal ning aktsepteerida, et looduses elavatele olenditele jääb ka oma osa sinu saagist.

Kasutades ennetavaid meetodeid, näiteks varajane rohimine, hommikune kastmine, elujõuliste seemnete ja taimede kasutamine, segaviljeluse printsiipide järgi kasulike putukate kohalemeelitamine jms on võimalik aeda kontrolli all hoida.

Ülalmainitud põhimõtete rakendamiseks oma aias, põllul, rõdul või kasvõi lillepotis on erinevaid võimalusi. Siin keskendume peamistele võtmesuundadele, mis töötavad hästi koduses väikeaias. Paljude nimetatud meetodite puhul ei ole algupäraselt alati loomasõbralikke meetodeid kasutatud, kuid need on vägivallatuks ümber kohandatud. Võib-olla sobib üks neist lähenemisviisidest just sinu koduaia mikrokliima, soovide ja ressurssidega. Samuti on alati võimalik erinevaid meetodeid omavahel kombineerida.

Veganaed Inglismaal. FOTO: Erakogu

1. Potipõllundus (konteineraiandus)

Konteinerites või pottides taimede kasvatamine loob linnakeskkonnas elavatele inimestele mitmekülgseid võimalusi taimede kasvatamiseks ning seda saab edukalt teha ka loomasõbralikult, kasutades näiteks taimset komposti. Oma kodust (lehe)komposti kasutades saad kindel olla, et see ei sisalda tapamaja jääke. Poest ostes ei ole see alati kindel, sest enamasti on NPK-väetised loomsete ainete põhised. Siiski, mõnikord on koostisosade kirjelduses välja toodud, et tegemist on taimse kompostiga.

Potipõllundust saab harrastada nii rõdul, katuseaaias, terrassil, betoonpindadel, saastatud maalapil, treppidel ning piiretele, käsipuudele või lakke riputatuna. Põhimõtteliselt igal pool. Kui väga tahta, siis saab seda teha ka vee all, nagu üks Itaalia start-up Nemo´s Garden on tõestanud. Konteinerites kasvatamise boonuseks on see, et potte saab lihtsa vaevaga ümber tõsta, sättides taimed sellisesse asukohta, kus neil on kõige soodsam olla. Potis kasvavad viljuvad toidutaimed nagu tomatid, kurgid ja baklažaanid armastavad kasvada hästi valgusküllases ja soojas kasvukohas. Kõige mõistlikum on kasvatada taimi konteinerites, mille all on veemahuti, sest nii peab neid vähem kastma ning ka vett ei kulu liiga palju.

2. Ruth Stout'i tehnika – tööta aias nii vähe kui võimalik, kuid nii palju kui vaja