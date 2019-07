Nostalgiagalerii: kas mäletad laulupidude maiustusi?

Tootepakendite disain jõudis Eestisse umbes samal ajal kui toimus esimene laulupidu 150 aastat tagasi. Sellest ajast on pakendid käinud käsikäes nii tehnoloogia arengu, ajastu meelsuse kui kunstisuundadega. Kõige vanem pakendite illustreerimise viis on kivitrükk, mis seostub paljude inimeste jaoks Norma punase-valgetäpiliste maitseainetopsidega, aga sama tehnikat kasutati pikalt ka kommikarpidel ja –purkidel. Šokolaadikarpide motiive maaliti aastakümneid käsitsi ja trükiti seejärel pakendile. 1950. aastatel olid moes akvarellitehnika, realistlikud ja helged pildikesed ning rahvusornamentika, mis vastandusid keerulisele ajastule ehk olid sisult sotsialistlikud, aga vormilt rahvuslikud. Paljud sellest ajast säilinud kommikarbid on kujundanud rahvariietest huvitunud moekunstnik Melanie Kaarma, kelle missiooniks oli tutvustada erinevate maakondade rõivaid.