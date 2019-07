Mis muudab hertsoginna Meghani jume nii säravaks?

Hommikut alustab hertsoginna kõige meesamini klassikalise porridži banaanide või teiste puuviljadega. Maitseks veidi manuka-mett ja suira — ning ongi hommikusöök valmis. Ei kõlagi just kuigi ekstravagantselt, aga nahale ja juustele mõjuvad need koostisosad suurepäraselt.

Muide, Uus-Meremaa päritolu manuka-mesi toimib ka põletikuvastaselt, mida on iidsed maoorid kasutanud universaalravimina juba aastasadu.

Lõunasöögina on au sees hooaja köögiviljadest valmistatud supid ja pajaroad.

Mis puudutab aga pastat, siis sellest ei loobu prints Harry naine rangele dieedile vaatamata. Tal on aga üks trikk: makaronidest saadavate lihtsüsivesikute asemel on toitumisteadliku hertsoginna nuudlid ehk Zoodles valmistatud köögiviljast. Nuudlite tegemisel lähevad käiku suvikõrvitsad, porgandid, punapeedid jt, mis ei hiilga rasva ega süsivesikutega, küll aga vitamiinide, mineraalide ja kiudainetega — ning see ongi ilusa näonaha eelduseks.