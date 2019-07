Hea teada: kuidas mugavalt reisikulutustel silma peal hoida?

«Minule näiteks meeldib väga rakendus Splitwise, mida on eriti hea kasutada just siis, kui käia koos suurema kambaga puhkamas. Kui näiteks üks inimene teeb kõigi eest kulutuse (näitekst ostab lennupiletid, muusemipiletid, maksab kohvikus vms), saab selle kulutuse äppi sisestada ja jagada teiste osalejate vahel ära. Nii tekib reisi lõpus hea ülevaade, et kui palju raha kulus ja samas, et kas keegi on ka kellelegi võlgu vms. Samas ei ole see äpp kõige mugavam selleks, et jälgida oma enda isiklikke kulutusi. Selle jaoks kasutan ma rakendust nimega Monefy,» tutvustas üks grupi liikmetest kasutusel olevaid rakendusi.

Selleks, et oma järgmiseid reise paremini planeerida, kasutavad paljud ka Excelit. «Mina olen viimase kümne aasta reisikulud teinud Excelis. Eraldi on kategoriseeritud piletid/lennud, autorent, kütus, söök, majutus, muud asjad ja lisaks on kirjas, kas maksin mina või mees. Kirjas on absoluutselt kõik kulud, mis reisil läksid ja kirja panen neid kas näiteks reisil olles päeva lõikes paberile ja õhtul Excelisse või kogun tšekke,» kirjeldas üks grupi liikmetest oma harjumust. «Tabel on seepärast hea, et kui tekib soov kusagile minna, ja näen, et odavad lennupiletid, siis vaatan analoogset reisi ja mõistan, et piletid on odavad, aga kogu reis läheks ikka suurema summa maksma. Lisaks aitab selline tabeli pidamine arvestada teatud reiside kogukulu.»