Mida teha, kui oled isepäevitajaga üle pingutanud?

Paanikaks pole põhjust! Masseeri nahale kehaõli, et värvipigmente mahendada. Seejärel koori põhjalikult. Sul ei pea selleks isegi toode kodus olema, võid koorija ka ise teha. Näiteks sega kokku espresso kohvipaks ja mandliõli, mis varustab nahka väärtuslike oomega-6-rasvhapetega. See kaitseb nahka kuivamise eest ja lõhnab õrnmagusalt.

On toon liiga tume, tuleb jälle koorija abiks võtta. Pärast koorimist kasta vatipadi alkoholisisaldusega näovette ja puhasta ülemäära tumedaid kohti. Ka sidrunimahl pleegitab veidi. Et need kõik on pisut ekstreemsed viimse hetke meetodid, on parem kasutada isepäevitajat õigesti.