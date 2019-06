4 nõuannnet, kuidas küpsetamisel kaloreid vähendada

Vanaema retseptis on must valgel kirjas: marmorkoogi jaoks on vaja täpselt 200 grammi suhkrut. Aga tegelikult? Enamasti saab ka vähemaga hakkama. Kook maitseb sama hästi ka siis, kui lisad tainasse 100 grammi suhkrut.

Paljud küpsetusretseptid ei saa ilma piima või kooreta hakkama. Muidugi võib täispiima asemel vähendatud rasvasisaldusega tooteid kasutada, kuid sama hea ja isegi tervislikum altenatiiv on jogurt. Eriti arukas on küpsetada Kreeka jogurtiga. Asenda piim või koor vahekorras 1:1 jogurtiga. Nii saad tervislikus koguses valku ja lisaks kooginautimisele oled ka midagi oma lihaste heaks teinud.

Porgandikooki on enamasti kõik söönud. Sama hästi võib aga kooki küpsetada ka suvikõrvitsa, hariliku kõrvitsa või bataadiga. Köögiviljade eeliseks on see, et tainasse ei tule nii palju jahu lisada ja ühtlasi saab tainas mõnusat mahlakust. Seega toetab tervist ja on magus. Ning ei mingeid süümepiinu nautimisel!