Neid elukutseid peavad mehed naiste puhul kõige ligitõmbavamateks - ja vastupidi

Mis elukutse esindaja võiks sinu tulevane olla? Arst? Tõenäosus, et sa pole sugugi ainus, kes nii mõtleb, on üsna suur. Kui uskuda Eliterpartneri uuringut, on teatud elukutsed vastassoole oluliselt ligitõmbavamad kui teised.

Ihaldusväärsed meditsiinitöötajad

Uuringu järgi on arstid naiste lemmikpartnerite nimekirjas konkurentsitult esikohal. Aga ka paljud mehed peavad valges kitlis naisi erakordselt kütkestavaiks. Meeste jaoks ei pea naised küll ilmtingimata arstid olema, ka kiirabisanitarid ja meditsiiniõed on ühed eelistatuimatest kaaslastest.

FOTO: Rawpixel / Pexels

Teadlased on eesliinil

Polegi oluline, millises valdkonnas, kuid need mehed ja naised, kes uurivad maailma, on ka flirditurul kõrges hinnas. Taolise külgetõmbe juured peituvad ilmselt juba kiviajas, sest ka siis olevat uusi asju avastanud mehed olnud väga populaarsed.

FOTO: Chokniti Khongchum / Pexels

Kuldsed käed kuluvad marjaks ära

Vana tuntud stsenaarium lihaselise kehaehitusega meistrimehest, kes koputab uksele, et parandada pesumasinat, tekitab endiselt paljudes naistes joovastust. Uuringu järgi soovib 42 protsenti küsitletud naistest endale partnerit, kes töötab kätega. Meeste puhul on pigem vastupidi ning soosingus on eelkõige õpetajannad.

FOTO: Fancycrave.com / Pexels

Klišeede aeg on ümber

Sellised väidetavalt seksikad ametid nagu politseinik või stjuardess said vastajate hinnangul üsna keskmiseid tulemusi. Näib nii, et ebatavalisemad elukutsed on tõusuteel.

FOTO: Vladimir Barabanov/TASS / Vladimir Barabanov/TASS

Kontoriametnikud

Poliitikud, maksuametnikud ja turundusjuhid on nimekirja päris lõpus. Vaid maksimaalselt 17 protsenti meestest ja 12 protsenti naistest peavad nende ametite esindajaid ligitõmbavaiks.

FOTO: Asad Photo Maldives / Pexels