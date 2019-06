Viies Mulgimaa Peremäng tutvustab piirkonna elu ja olu

Viljandimaa Arenduskeskuse vabaühenduste konsultandi Jaanika Toome sõnul on tegemist hea näitega, kuidas kogukonna initsiatiivil korraldatakse sündmus meie kõigi jaoks: «Mulgimaa Peremäng on tänuväärne eestvedamine meie maakonna elanike ja ühenduste poolt. Aktiivsed kodanikud on meie ühiskonna jaoks olulised ja just nende tegevus loob kokkuhoidva ja ühtse kogukonna».