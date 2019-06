Retsept: võileib avokaadomäärde ja veganšnitsliga

Toidublogija ja kokaraamatute autor Tuuli Mathisen viitab Tervise Arengu Instituudi uuringutele, mille kohaselt on iga teine Eesti täiskasvanu ja iga neljas laps ülekaalulised: «Suures plaanis on meie toidulaual kaks põhiprobleemi — esiteks sööme liiga palju küllastunud rasvu ja teiseks sööme liiga vähe kiudaineid. Kui sel põhjusel on juba lapsed ülekaalulised, siis tekivad varakult ka kroonilised haigused, mida saaks tasakaalustatuma toiduga lihtsasti ennetada,» selgitas Mathisen, miks ta soovitab loomse toidu kõrvale valida oma toidulauale ka taimseid alternatiive.

Orkla Eesti toitude ja jookide valdkonna turundusdirektor Marek Viilol ütles, et Põhjamaades on levimas trend, kus iga nädal tehakse üks lihavaba päev «ja küllap näeme sama suundumust peatselt ka Eestis.»

Puhasta avokaado ja tõsta lusika abil sisu välja. Töötle avokaado sisu kahvliga ühtlaseks pastaks. Maitsesta oliiviõli, tibakese soola ja laimimahlaga. Kuumuta pannil õli ning prae keskmisel kuumusel šnitsleid mõlemalt poolt mõned minutid, kuni need on kuldsed. Võid šnitslid ka ahjus valmistada. Selleks kuumuta ahi 200 kraadini ja tõsta šnitslid ahju u 10-12 minutiks. Rösti rukkipala leivad rösteris pooled vastamisi, et tulemuseks oleks krõbe koorik ja pehme sisu. Tõsta rukkipalale avokaadokreemi ja sinna peale aseta veganšnitsel. Viimistle värske redise või kurgiga ja värskelt jahvatatud musta pipraga. Söö leivad kohe ära, et krõbe paneering ja leib krõmpsud püsiks.