Nõuanded tselluliidiga toime tulemiseks

Tselluliidi teket põhjustab rasv, mis on kogunenud naha alla ja sellest vabanemine on väga raske.

On mitmeid protseduure, mis võivad aidata seda vähendada, kuid sada protsenti kindel ei saa paraku olla. Selleks, et tselluliiti veidikegi leevendada tuleks ära lõhkuda nahaalused kiulised ribad, et rasv ei koguneks ühte kohta.