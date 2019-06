4 märki, et su partner pole veel tõsisemaks suhteks valmis

Ta ei austa sinuga koosolemise aega

Üks viis suhte edasi arendamiseks on üheskoos veedetud aeg. Seega kui sinu partner ei leia sinu jaoks piisavalt aega või ta eelistab veeta rohkem aega kusagil teises seltskonnas võib see olla märk sellest, et tal pole tõsisema suhte jaoks huvi.

Talle on töö tähtsam kui sina

Suhtes peavad partnerid olema võrdsed ja suutma leida kompromisse. Töö on loomulikult oluline, kuid kui üks hetk on töö talle olulisem kui sina peaksid kaaluma taaskord seda, et võib olla pole ta tõsisemaks suhteks valmis.

Ta on muutunud isekaks

Ära loo tõsisemat suhet kunagi inimesega, kes soovib, et kogu maailm keerleks ainult tema ümber. Kui tema sinu huvide, soovide ja murede vastu mingit huvi ei näita, tähendab see seda, et tegemist on tõelise egoistiga.

Ta soovib hoida suhet pinnapealsena