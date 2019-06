Õnneliku suhte saavutad neid nippe järgides

1. Ära mõtle, et partner on kogu su maailm

Te ei pea tegema kõike koos. Sul on oma igas asjas oma arvamus ja sul on välja kujunenud omad hobid, millega tegelete. Suhtes olles ei tohiks kaotada oma identiteeti ega iseseisvust. Partner peab arvestama ka teie soovidega.

2. Ära võrdle enda suhet teistega

Tihtipeale võrdleme ennast teistega. Siiski on iga suhe erinev ja igaüks peaks keskenduma ikkagi enda suhtele.

3. Ära nõustu kõigega, mida su partner ütleb

Suhtlemine on suhte juures äärmiselt oluline, kuid kõigega, mida su partner sulle ütleb, ei pea sa nõustuma, meil kõigil on enda arvamus. Üksteist tuleb kuulata ja austada.

4. Ära loobu enda väärtustest

Jää alati endale kindlaks. Ole teadlik enda põhiväärtustest ja ära karda nende eest seista.

5. Kuula oma kaaslast

Lülita televiisor välja, pane telefon käest ära, kui su partner sinuga vestleb. Tunne huvi tema vastu.

6. Ära keskendu negatiivsele

Ära proovi otsida kogu aeg oma partneri vigu, keskendu hoopis tema positiivsetele omadustele.

7. Täna oma partnerit

Sinu kaaslane vajab ka tunnustust, seetõttu ära unusta teda tänada, kui ta sinu heaks midagi teeb.

8. Ära kritiseeri teda

Oluline on oma partnerit toetada ja aktsepteerida teda sellisena, nagu ta on. Süüdistamine ei ole kunagi hea ja see põhjustab ainult tülisid.

9. Tähistage ka väiksemaid sündmusi

Ärge tähistage ainult sünnipäevi või aastapäevi. Tähistage ka näiteks head tööpäeva või mõnda muud toredat saavutust.

10. Ära arva, et sa tead kõike, mida su partner mõtleb

Võid ju arvata, et sa tead oma partneri kohta kõike, kuid tegelikult ei pruugi see tähendada seda, et sa kõiki ta mõtteid tead. Selle asemel, et kohe automaatselt eeldada, et sa tead, mida ta mõtleb, palu tal hoopis oma mõtteid selgitada.

11. Ära muutu kinniseks

Oma tundeid tuleb väljendada, ära hoia asju endas. Kui sul on mingi mure, siis räägi sellest enda kaaslasega.

12. Tülidega ei saavuta sa midagi

Tülid tekitavad ainult pingeid ja probleeme. Püüdke lahendada konflikte rahumeelselt, sest solvanguid ei saa enam tagasi võtta.

13. Püüdke leida kompromiss