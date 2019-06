Suhkrusisaldusega jookide tarbimine on tõusnud kogu maailmas, ka Eestis

«Võttes arvesse tarbijate suurenevat terviseteadlikkust ning ülesuhkrustatud jookide mõju tervisele, ei soovinud me turule tuua järjekordset suhkruga ülekallatud magusat jooki, vaid soovime pakkuda ostjatele tervislikumat alternatiivi,» lausus Maarend. Ta lisas, et ka kõikjal mujal maailmas on tarbijaeelistuste trend kandumas jookidele, kuhu ei ole täiendavalt suhkrut lisatud ning mille maitse on saavutatud naturaalsel viisil.

Joogi suhkrusisalduse kontrollimiseks tuleb jälgida pudeli etiketil toote koostisosade loetelu. «Joogis sisaldub mitmeid erinevaid komponente, sh on etiketil kuvatud energiasisaldus ja süsivesikud, mille alamkategooriana on mainitud suhkrusisaldus grammides,» lausus Maarend. Ta tõi välja, et keskmiselt on limonaadis lisatud suhkruid 9-10,5 grammi ning mahlajoogis samuti 9-10 grammi 100 milliliitri kohta, kuid on ka tooteid, kus numbrid on kordi madalamad või kõrgemad. «Loomulikult on kõige tervislikum juua vett, kuid vahel võib end kostitada ka magusama joogiga. Mõistlik oleks siinkohal valida looduslikult magustatud jooke ning jälgida ühtlasi, et kogu päeva jooksul tarbitud lisatud suhkrute kogus ei ületaks 50 grammi,» toonitas Maarend.