Kas sa oled huulepalsamist sõltuvuses?

Huulehooldus on paljudele omamoodi armastuse ja vihkamise suhe. Ühest küljest on sametpehmed huuled pärast pealekandmist maailma kõige mõnusam tunne, teisalt on ülimalt tüütu, kui ilma ei saa enam hakkama, ning juba kõige väiksemgi kuivustunne paneb käekotis hügieenilise huulepulga või -palsami järele sorima.