Anni Pea on naine, ema, kirjanik, tõlkija, keevitaja, blogija... Seda loetelu võikski jätkama jääda, sest Anni näol on tegemist väga aktiivse ja mitmekülgse inimesega. Eesti inimestele on ta ilmselt rohkem tuntud kirjanikuna, kelle sulest on ilmud mitu põnevat raamatut.