See koostisosa ei tule küpsetades kellelegi meelde

Koogid, tassikoogid ja muffinid on küll toredad maiustused, aga kes palju küpsetab, see tunneb varsti igatsust vahelduse järele. Seepärast on hea uudis, et ühe väikse koostisaine lisamine annab küpsetistele täiesti uue ja erilise karakteri.

On veel üks eelis, mis on sidrunikoortel sidrunimahla ja selle viljaliha ees. Nad on nii peenikesed, et ei muuda tainakonsistentsi. Seepärast võib neid rahuliku südamega igasse retsepti lisada, ilma et peaks teiste koostisainete koguseid muutma.