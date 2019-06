Eesti kõige põnevam pärimusmood - selline etno, mida sa veel näinud pole

Omamood on etendus, mis pühendatud just pärimusmoele meie tänapäevases maailmas. Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiast välja kasvanud ettevõtmine muutub aasta-aastalt populaarsemaks. Eksivad need, kes usuvad, et noori tõmbavad vaid neoontuled, suurlinnamelu ja maailmaküla meeleolud. Vastupidi, meie oma Eesti ainulaadne pärand, käsitöö, nostalgia, hingega asjad, isetegemise rõõm on määravad märksõnad. Ja igaüks, kel veidi sügavam huvi teema vastu, saab ka isikliku salastilisti ja moelooja ambitsioonid valla päästa.