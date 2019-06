Jüri Pootsmann ja Indrek Vaheoja räägivad välja: kõige kindlam valem, kuidas raadiosse tööle saada.

Kas kunagi on segamini ka läinud – olete eetris, aga ise arvate, et stuudioheli on maas ja raadiost kuuleb seda, mida sealt sugugi kuulma ei peaks?

Indrek (ülirõõmsalt): Mina olen seda teinud! Hakkasin ühte intervjuud puhastama ja lõikasin seda otse laulu peale otse-eetris. Laul käis ja Ott Kiivikas rääkis. Aga kuulajad olid väga tähelepanelikud – kohe helistasid ja kirjutasid, et pange laul vaksemaks, juttu ei ole kuulda, me ei saa intervjuust aru.

Jüri: Vahepeal jälle unustan Indreku mikrofoni sisse lülitada. Ma ei taha võib-olla, et ta nii palju räägiks.

Indrek: Jaa-jah, ta räägib liiga palju! (Mõlemad naeravad.) Aga tehniline aps on tühiasi, palju suurem viga on see, kui mingit infot edasi andes eksid. Siis tuleb kohe seda öelda ja asi ära parandada, kõik eksivad ja iga sõna ei ole briljantselt paigas. Aga sa pead ikkagi teadma ka ja vastutama, mida sa eetris räägid. Pead jälgima, et ei võtaks uudiseid suvalistest allikatest, vaid ikka usaldusväärsetest kanalitest. Praegusel ajal on see eriti tähtis – igasugust jama on veebis ja kui hakkad hiljem kontrollima, on see uudis vahel juba maha võetud. Nagu ütleb ajakirjanike vanasõna: faktid ei tohi head lugu segada.

Jüri: Kui eetris oled, siis see tuli põleb. Pole siin midagi nii väga keerulist.

Te olete mõlemad muusikud ja töötate muusikaraadios. Kas ei teki kiusatust oma lugusid raadiosse sokutada?

Indrek: Mina ei taha! Ma tean, et see ei ole see koht ja see muusika, mida meie kuulaja tahaks. Jüri on muusik, mina olen lihtsalt asjaarmastaja. Ja Jüri muusika tõesti sobib siia, seda mängitakse ka.

Jüri: On vedanud õnneks, et mängitakse, ei pea ise pressima. Ei taha ka.

Indrek: Millist muusikat mängitakse – selle taga on väga põhjalik töö. Et see tõesti meeldiks inimestele.

Ka raadiotöö põhjal on teil kindlasti mõlemal olemas fännid.

Indrek: Jaa, on! See on väga tore, et nad on olemas. Parim asi, mida olen kuulnud enda kohta: see on see onu, kellel on kogu aeg hea tuju. Järelikult ma mingeid asju olen siin ikkagi õigesti teinud. Kõik tahavad ärgata hea tujuga.

Jüri: Ja ega see tõest väga kaugel ei ole. Mina saan palju rohkem tagasisidet ikkagi muusikuna ja väga paljud isegi ei tea, et ma saadet juhin. Eestlased tulevad väga julgelt juurde, nad on sõbrad. Me räägime ju avameelselt oma päevast, inimestele jäävad need detailid meelde ja mul ei ole selle vastu midagi – see ju teeb mind publikuga veel lähedasemaks.

Tigedaid ja ründavaid fänne pole?