Kuhu minna, mida teha? Siin on nädalavahetuse põnevaimad üritused

Enne kui hakkame kõik hingama ühes rütmis laulupeol, näitavad eri stiilides muusikasündmused üle Eesti, et inspiratsioonist, publikust ja lauljatest laulupidude traditsiooni hoidval rahval juba puudu ei jää! Lähenev nädalavahetus pakub muusikat eriti rikkalikult. Ilma ei jää ka need, kelle lemmikmeloodiaks on loodushääled ja biidiks vaheldusrikas maastik!