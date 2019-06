Uuring: kas tätoveeringud tugevdavad immuunsüsteemi?

Tätoveerimise puhul on üks tähtsamaid asju, et värvid, mis torgitakse naha alla, oleksid mürgivabad, ja nõelad hügieeniliselt laitmatud. Kuidas aga mõjub tätoveering kehale? Alabama ülikooli teadlased avastasid üllatusega, et tätoveeringud tugevdavad immuunsüsteemi, kirjutab Maennersache.