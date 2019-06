Peavalu pärast sporti: põhjused ja abi

Sport peaks ju head tegema, aga mitte alati ei lähe pärast treeningut kõik õitsvalt. Pärast trenni tekkinud peavaludel võivad erinevad põhjused olla.

1. Ülepingutamine

See on üks levinumaid põhjuseid. Uue eesmärgi nimel nõutakse oma kehalt oluliselt rohkem, kui see talle head teeb, ja tagajärjeks on peavalu. Rahvusvaheline Peavalu Selts (IHS) kasutab sedalaadi peavalu kohta terminit «esmased peavalud kehalise pingutuse korral». Need võivad kesta paarist minutist kuni 48 tunnini ja väljenduvad tavaliselt pulseeriva valuna.

2. Vedelikupuudus

Just kõrgete temperatuuride korral peab vaatama, et nii treeningu ajal kui enne ja pärast seda juuakse piisavalt vedelikku, et ei tekiks peavalu.

3. Liiga kõrge temperatuur

Ilusa ilmaga tehakse väljas ka trenni rohkem, sest pole ju paremat, kui enese liigutamine värskes õhus. Probleem on aga selles, et kui teed trenni harjumatult sooja ilmaga, on see kehale tavalisest palju kurnavam. Seda ei tohiks alahinnata! Palava ilmaga ole oma keha märguannete osas ülimalt tähelepanelik!

4. Vale tehnika

Teinekord piisab, kui jõutreeningul haarad hantli valesti või pole joostes õlad küllaldaselt lõdvestunud: vale tehnika võib trenni tehes pingete ja omakorda peavaludeni viia. Üks vihje, mis ütleb, et sa rakendad vale tehnikat, on see, kui alati lööb valu välja ühes ja samas kohas, näiteks õlgades.

5. Treening kõrgustes

Treeningule mägedes võib keha samuti tavapärasest erinevalt reageerida. Kui sa seni pole harjunud kõrguste ja sellega seonduvate koormustega, võivad tagajärjeks olla peavalud.

Mis aitab spordijärgsete peavalude vastu?

1. Joo palju! Kõige parem oleks juua terve päeva palju vett ja (suvel külma) teed, et vedelikupuudust ei saaks üldse tekkidagi.

2. Rahu, ainult rahu! Kui oled üle pingutanud, on aeg jalad seinale visata ja lõõgastuda. Luba oma kehale puhkepaus, mille sa oled ausalt ära teeninud.

3. Söö süsivesikuid, et leevendada peavalusid pärast sporti.

4. Väldi päikest. Eriti kui sa oled trenni lõõskava päikese käes teinud, tuleks vahelduseks varjuline koht üles otsida.

5. Mineraalipuuduse vastu aitavad magneesiumitabletid ja köögiviljapuljong võib anda organismile tagasi kaotatud soolad.

Kui peavalud korduvad

Kui pärast sporti esinevad peavalud ikka ja jälle või kestavad väga kaua, tasub arstilt nõu küsida.