Taimetark: imemari maasikas aitab nii kortsude kui südamehaiguste vastu

Meile tuntud metsmaasikat (ladinakeelne nimetus Fragaria vesca on tuletatud sõnadest fragro – hästi lõhnav, ja vescor – einestama) leidub metsaservadel, niitudel, päikesepaistelistel metsalagendikel. Kes teab õiget kasvukohta, saab marju palju. Aga kui marjule minna ei jõua, võiks leida kellegi, kel saaki üle jääb. Sest selles pisikeses marjas on lisaks unustamatule lõhnale ja heale maitsele väga palju kasulikku, mida tasub silmas pidada, kord aastas endale seda metsa andi kui kingitust lubada – see aitab tervist taastada ja terve püsida.