Uuring:selles vanuses naised on meeste meelest eriliselt ligitõmbavad

Kui on vaja seksuaalpartnerit leida, siis ihalevad erinevates vanusegruppides mehed üht tüüpi naisi. Vähemalt nii väidavad soome teadlased oma uuringus, mis avaldati ajakirjas Evolution and Human Behavior.

Teadlased oletavad, et see seksuaalne eelistus on looduse poolt niimoodi seatud ja põhjendatud (alateadliku?) järeltulijate sooviga. «20-ndate keskpaigas olevad naised on kõige viljakamad,» kõlab nende selgitus.