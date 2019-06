Need on kõige räpasemad kohad sinu kodus

Hügieen ja puhtus on kaks eri asja, kirjutab TheSun. Tavaliselt kodu koristatakse või puhastatakse. Pinnad tõmmatakse puhtaks. Paraku kord nädalas tehtavast suurpuhastusest ei piisa, et enda tervist hoida. Lisaks määrdumisele ja tolmule pesitseb köögis oht ristsaastele, kui toore lihaga kokku puutunud pinnad puutuvad kokku muude toiduainetega. Haigustekitajate levikusse panustavad lisaks ka riided, kodus leiduvad kangad (kardinad, köögirätikud), kraanikauss ja nii edasi. Hoolitse selle eest, et eelpool mainitud kohad saavad regulaarselt puhastatud.