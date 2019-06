Nende toitude söömine aitab stressiga toime tulla

Süües pruuni riis, kaerahelbeid ja täisteraleiba ning muid süsivesikud näiteks nagu tärkliserikad köögiviljad ja kaunviljad aitavad need võidelda stressiga, vabastades ajus «õnnehormoonid». Kindlasti tuleks vähendada saia ja teiste nisujahu toodete söömist, sest need ainult süvendavad stressi teket.

C-vitamiin ei ole mitte ainult mõeldud vaimse stressi ja halbade meeleolude vastu võitlemiseks, vaid see aitab kaasa ka füüsilisele stressile. C- vitamiini leidub värskes puu ja köögiviljas, näiteks paprika, brokkoli, tsitruselised ja maasikad.

On avastatud, et erinevad teed ja nendes olevad aroomid aitavad vähendada ärevust, mis tagab parema une ja parema stressijuhtimise. Näiteks lavendlitee lõhn vähendas stressi poolt põhjustatud ärevust, mis viitab sellele, et see soodustab üldiselt suuremat lõõgastustunnet ja vähem vaimset stressi. Kummel aitab parandada unekvaliteeti. Stressi vähendamiseks proovi juua näiteks lavendli-, piparmündi-, kummeliteed, kirjutab msn.com.