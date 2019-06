Kas kollageen on meie tervise päästja?

Kollageen on peamine struktuurne valk, mis moodustab sidekoe. Kollageeni tootmine väheneb vanusega, kuid paraku on kollageen äärmiselt oluline tugevate luude ja liigeste tööks. Samuti aitab kollageen pidurdada ka vananemist.

Enamik kollageeni peptiidide pulbrist sisaldab «hüdrolüüsitud» ehk esimest tüüpi kollageeni, mis on eraldatud toornahkadest või luudest. Hüdrolüüsitud tähendab lihtsalt seda, et aminohappe ahelad on jaotatud väiksemateks ühikuteks, mis võimaldavad pulbril lahustuda nii kuumas kui ka külmas vedelikus. Kollageenipulbrit on äärmiselt mugav lisada kuuma kohvi, smuuti ja supi sisse.