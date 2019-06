Fleetl viib ilutööstuse digitaalsesse maailma – parimad teenused ainult mõne kliki kaugusel

Erinevate salongide veebilehtedel kolamine, teenuste sisu ja hindadega tutvumine ning viimaks telefoni või e-maili teel aja kinni panemine võib olla üsna ajakulukas ja tüütu. Tänu Fleetl rakendusele on see ajalugu, sest sobivaim teenus ja pakkuja on võimalik leida ja broneerida kõigest mõne klikiga. Lisaks saad seda teha just sulle sobival ajal ja kohas, sest kes ikka sooviks avatud kontoris ja kõikide kuuldes salongi helistada ning bikiinipiirkonna vahatamiseks aega kinni panna.

Kui vanasti jäid naised üsna sageli pikaks ajaks truuks ühele juuksurile või kosmeetikule, siis enam ei olda nii lojaalsed – valikuid ja võimalusi on lihtsalt niivõrd palju rohkem. «Tänapäeval otsitakse palju enam vaheldust, põnevaid lahendusi ning eelkõige personaalseid pakkumisi ja hindu,» selgitab Fleetl kaasasutaja ja tegevjuht Igor Murujev äriidee tausta ning lisab, et äkki on just Fleetl rakenduse abil võimalik üles leida mõni tõeline ilumaailma avastamata pärl.

24/7 sinu käsutuses

Esmalt tuleb kliendil luua Fleetl konto, sisestada rakendusse soovitud teenus, eelistatud piirkond ja kuupäev. Seejärel filtreerib nutikas algoritm välja päringule vastavad pakkumised ning edastab need kliendile tutvumiseks. Kliendil pole vaja teha muud, kui valida nende hulgast sobivaim ja meeldivaim.

Rakenduses on võimalik võrrelda erinevate teenusepakkujate hindu, varasemaid töid ja arvustusi. Hinnad on personaalsed ning tehtud vaid konkreetse kliendi soovidest lähtuvalt. N-ö rätsepatööna pakutav ja ööpäevaringselt avatud ilusalong, kus klient on alati kuningas. Pärast saab klient jätta iluprofessionaali profiilile kasutatud teenuse kohta arvustuse.

Igapäevaselt Tallinnas tegutsev Fleetl start-up meeskond soovib «uksed avada» 2019. aasta suve keskel, kuid juba praegu on võimalik rakendus alla laadida. Fleetl töötab nii iOS kui ka Android platvormil ning saadaval on kaks versiooni – üks klientidele ja teine teenusepakkujatele.

Nutikas ja aus ärimudel

Nii nagu Fleetl muudab märksa mugavamaks klientide elu, on see ka suurepärane võimalus iluteenuste pakkujatele oma kliendibaasi suurendada, käivet kasvatada ja tegevust reklaamida. Kusjuures kulutamata seejuures lisaressursse erinevate turunduskampaaniate korraldamiseks.

Profiili saab rakendusse lisada igaüks, kuid enne, kui see klientidele ametlikult nähtavaks muudetakse, teeb Fleetl meeskond põhjaliku taustakontrolli – kontakteerub potentsiaalse pakkujaga, uurib tausta, arvustusi ja tehtud töid ning selgitab teenuse pakkumise tingimusi.