Kes oleks seda arvanud, et nende viljade mahl on tervisele kasulik

Mõlemad joogid on valmistatud sukulentsetest taimedest, mis kasvavad kõrbetes ja on tuntud oma ainulaadse vee säilitamise võime poolest. Taimed, mis suudavad karmides keskkondades ellu jääda, sisaldavad sageli ka võimsaid molekule, mida nad kasutavad enda kaitsmiseks. Lisaks on nad võimelised keha kaitsma erinevate vaenlaste, näiteks vabade radikaalide eest ja samuti aitavad alandada ka põletikku. Millist kasu me siis kaktuse ja aloe vera mahlast saame?

Mis on aloe vera mahl?

Aloe vera on tavaline sukulentide hulka kuuluv taim, mida kasvatatakse ka tavalise toalillena. Aloe vera mahl aitab väga hästi leevendada päikesepõletust, lisaks aitab veel paljude muude tervisehädade vastu. Mahla tegemiseks purustatakse terve aloe vera leht.

Millist kasu saame aloe vera mahlast?

Aloe veral on väga niisutav toime ja ta sisaldab palju olulisi toitaineid, näiteks aminohappeid, foolhapet, A-, C- ja E-vitamiini, kaltsium ja vitamiini B12. Samuti sisaldab see mitmeid põletikuvastaseid ühendeid. Paljud inimesed väidavad, et mahla joomine aitab seedimisele kaasa, kuid selle kohta on vähe uuringuid.

Mis on kaktuse mahl?

Mahla võib eraldada kaktuse patjadelt, mis meenutavad väikesi ümmargusi puuvilju, mida kaktus toodab.

Mis kasu saame kaktuse mahlast?