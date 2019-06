Miks ei peaks kaenlaaluseid hommikuti raseerima?

Igaühe hommikused ilurituaalid on eri pikkusega, ent ülemäära aega pole enamasti kellelgi. Kui sinu iluhoolduste hulka kuulub hommikuti ka kaenlaaluste raseerimine, siis peaks seda harjumust muutma. Tervisele on ekspertide sõnul aga kasulikum õhtune rasuur.

Riskihinnangute instituut Saksamaal hoiatab, et raseerimisel tekivad alati minimaalsed vigastused. Need võivad olla nii tibatillukesed, et veritsemist ei märkagi, ometi pakuvad need pisikesed haavad sissetungivõimalusi kõikvõimalikele mikroobidele ja bakteritele.