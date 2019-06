Miks on need inimesed, kes ennast teistega ei võrdle, õnnelikumad?

Facebookis või Instagramis aega veetes, kui näed tippvormis ja üliõnnelikke inimesi lõpututel ja cool'idel pidudel või paradiisisaarel, ei lähe meil endal ilmtingimata paremini. Loomulikult sa tead, et kõik ei pruugi ehtne olla, ent midagi jääb ikka kripeldama. Kas nad on meist tugevamad, ilusamad ja tunnevad rohkem inimesi? Kas neil kõigil pole rohkem raha, vaba aega ja rõõmu?!

Me elame kadeduse ajastul

Royal Society of Public Health koostöös organisatsiooniga Young Health Movement selgitas välja, et eelkõige Instagram mõjutab negatiivselt noorukite ja noorte täiskasvanute hingeelu. Uuringus osalistel tekkis sotsiaalmeediakanalite tagajärjel nii kehv enesehinnang kui ka negatiivsem kehataju. Isegi depressiivsed meeleolud olevat selle tagajärjeks. Erinevate Ameerika uuringute sõnul elame «kadeduse ajastul», mis pole vaid üks seitsmest surmapatust, vaid eelkõige väga häiriv.

FOTO: Rawpixel / Pexels

Kadedus tekib siis, kui võrreldakse end teistega — ja tekib tunne, et just ise oled viletsam. Lahendus sellele probleemile on väga lihtne: lõpeta võrdlemine! See kõlab küll lihtsalt, ometi ei jõua see tänapäeval sugugi kohale.

Seda saab aga harjutada, kui teha endale selgeks, mis sul endal on olemas, ja mitte seda, mis teistel on. Ka võib endale rahulikult esitada küsimuse: kas see, mida me näeme, on ka päriselt.

Lisaks: kui sulle meeldib Facebookis või Instagramis aega veeta, lõpeta nende poseerijate jälgimine, kes teevad kõik selleks, et oma ägedat elu sotsiaalmeediakanalitel esitleda.

Tee seda, mis sulle rõõmu teeb, nii tihti, kui saad ja nii palju, kui saad

Tegelikult on ju ükskõik, kas su naabril on rohkem raha või suurem auto, kas XY-l on rohkem sinust vaba aega või et mõnel sugulasel on paremini treenitud keha. Tähtis on vaid see, mida sa ise tahad. Mida on selleks vaja teada? Ainult seda, mis sind õnnelikuks teeb. Valem on täpselt nii lihtne: tee seda, mis sind teeb õnnelikuks ja tee seda nii tihti, kui saad. Siis kaob võrdlemine iseenesest ära.

Pealegi ütlevad psühholoogid, et ennast saab ka ise kasvatada, kui suunad tähelepanu sellele, mis on hea, mitte sellele, mida sul ei ole. Ja kui me siiski hakkame võrdlema, võib see aidata meie elu ka parandada — selleks, et me teaksime, mida me saame või võime muuta. Aga ainult meie enda, mitte kellegi teise jaoks.