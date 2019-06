Need nipid aitavad sul vabaneda tüütutest vistrikest

Kõik dermatoloogid on nõus sellega, et vistrike ei tohiks pigistada. Kiusatus seda teha võib olla tõesti suur, kuid seda tehes võtab paranemine palju rohkem aega ja suure tõenäosusega võib sul tekkida ka nahale arm.

Palju on räägitud sellest, et hambapasta ja sidrunimahl on suurepärased punnide likvideerijad. Tegelikkuses on lood hoopis teised. Hambapasta võib nahka ärritada või seda kuivatada ja sama kehtib ka sidrunimahla puhul ja vistrikule see mingit mõju ei avalda.