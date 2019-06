Need märgid näitavad, et su suhe liigub allamäge

1. Sa ei oska temaga enam suhelda

Üks suhtele tagasilöögiandmise märk on see, et sa ei suuda enam oma partneriga suhelda. Kui tunned, et teil pole omavahel enam millestki rääkida, siis esmalt anna sellest ka oma partnerile märku ja kui lahendust ikka ei paista on tõenäoliselt targem laiali minna.

2. Teie suhe on seiskunud

Uue inimesega tuttavaks saamine on kahtlemata tore, kuid kui tunned, et see ei arene kuhugi edasi võib see olla märk väikesest tagasilöögist. Enamik suhteid võib seisma jääda siis, kui hakatakse aktiivsemalt aega veetma perega, sõpradega. Kui märkad, et su partner tahab pigem kõike seda vältida, siis tõenäoliselt ei pruugi ta tahta sinuga pikaajalisi suhteid luua.

3. Ta põeb endiselt oma eelmise suhte pärast

Sa pead olema valmis ka selleks, et ta ei pruugi olla oma eelmisest suhtest üle saanud. Inimesed, kes ei ole oma varasematest suhetest üle saanud on sageli emotsionaalselt ebastabiilsed või kõhklevad palju, ja seepärast on neil raske pühenduda uuele suhtele.

4. Ei taha sind oma perekonnale, sõpradele tutvustada