5 näoõli, mis muudavad su näonaha õnnelikuks

Kas sul on rasune nahk? Kuiv nahk? Kombineeritud nahk? On sul akneline näonahk? Kuigi kõik nahatüübid võivad kasutada iluõlisid, on siiski mõned õlid, mis töötavad paremini erinevate nahatüüpide puhul. Veenduge, et valite õli, mis sobib sinu nahale.

Sobib väga hästi rasusele nahale. Marulaõli on valmistatud Aafrika marula puu puuviljaseemnetest. Üks marulaõli eeliseid on see, et see imab õli kiiresti näonaha sisse ja nii ei muutu ka nägu rasuseks. Marula õli vähendab punetust ja ei ärrita nahka. Õli on rikas omega-rasvhapete poolest ning aitab parandada aknelist näonahka.