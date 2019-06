Uuring: kas ilma lasteta vallalised naised on õnnelikumad?

Ilma lasteta elu tundub esmapilgul veidi lihtsam. Selge, on ju rohkem vabadust ja vähem kohustusi. Aga kas on ka tegelikult parem? Briti psühholoog professor Paul Dolan ütleb, et see nii tõesti on. Ta on käitumisuuringute ekspert ülikoolis London School of Economics ja raamatu «Happy Ever After» autor.