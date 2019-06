Miks muutuvad pohmakad vanusega hullemaks?

Ilmselt on paljud arutlenud, kuidas nooremana pohmelle ei olnud. Vanemas eas aga mõjutab juba väike kogus järgmise päeva enesetunnet drastiliselt. Selle selgitamiseks on teadlastel mitu teooriat.

Üks teooriatest väidab, et keha taastub alkoholist raskemini seetõttu, et vanusega väheneb kehas vee hulk. See tähendab, et alkoholil on organismis suurem osakaal võrreldes noorema organismiga.