Mõnus harjumus, mis aitab vererõhu kontrolli all hoida

Lõunauinak on hea viis akusid laadida ning energiat koguda. Lisaks aitab see ka vererõhku kontrolli all hoida. Uus uuring näitas, et uinak keset päeva alandab vererõhku sarnaselt sellega, kui eemaldaksid oma toidulaualt soola, kirjutab Evoke. Lisaks vähendab see südame- ja veresoonkonna haiguste riski.