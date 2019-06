Kui palju võib raseduse ajal kohvi juua?

Lapseootus on ilus aeg. Kahju on loobuda seejuures headest asjadest nagu toores sushi või kohv. Kuid kas kohv on rasedale ohtlik?

Kofeiin tõstab vererõhku ja kiirendab südametood. Naisele, kes pole rase, ei mõju see kuidagi halvasti. Mure raseda ja kofeiiniga peitub selles, et kõrgemat vererõhku seostatakse mitmete riskidega nagu lapse väike kaal ning enneaegne sündimine, kirjutab Women's Health. Lisaks viib kofeiin vedelikud kehast välja, tõstes veepuuduse riski organismis.

Tasub meeles pidada, et risk kasvab kohvi kogusega. On tehtud mitmeid uuringuid, kuid keskmiselt on leitud, et üle 300 milligrammi kofeiini päevas võib tõsta raseduse katkemise ja lapse alakaalulisuse riske. Mõõdukas koguses on kohvi joomine raseduse ajal ohutu, kuid seniseid koguseid tasub vähendada.