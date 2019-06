Tervise spikker: millal võtta vitamiine?

Suurim oht selleks on multivitamiinide puhul. Näiteks kaltsiumit ja rauda ei tohiks samaaegselt võtta, kuna nende imendumistee on sarnane ning kaltsium imendub alati esimesena. Seega neid kahte samaaegselt võttes väheneb raua imendumine organismi, kirjutab EliteDaily. Seevastu raua võtmine C-vitamiiniga hoopis parandab raua imendumist.

Ajaliselt on hea võtta vitamiine hommikul, kuid on üks, mida võiksid võtta pigem enne magama minekut. Selleks on magneesium, mis tekitab kerget unisust ja aitab rahuneda.