Jaanipäeva eel on päike kolm päeva «pesas», öeldakse aja kohta, kus loodus on kogunud kokku oma väe, et alata saaks uus tsükkel. Valgus ja pimedus on võrdväärsed just suvisel pööripäeval. Siit alates lähevad päevad jälle lühemaks ja ööd pikemaks. Rahvatarkus ütleb, et pööripäevadel on tähtis kinni pidada teatud kommetest. Jaanipäev on pööripäeva lähim püha, selle möödudes on suvehari käes ja algab küpsemine.