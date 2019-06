Nii mõjud sa kütkestavana, ilma et peaks lillegi liigutama. Või ... peaaegu!

Erakordne veetlus ja karisma pole alati sugugi välimusega seotud. Ehk meenub sulle mõni inimene, kellel pole sugugi ideaalne nahk ega sümmeetrilised näojooned, kuid kes mõjub sellele vaatamata uskumatult seksikana? Kiirgus, sarm, meelelaad ja eneseväärtustamine on selles vallas palju suuremad tegijad kui üksnes imeilus välimus. Väikse treeninguga saab end palju ligitõmbavamaks vormida. Abiks on järgmised näpunäited:

1. Too end pilve varjust välja

Sa ei pea mingit radikaalset uuenduskuuri tegema, et päike pilve tagant välja tuua. Leia riided, mis rõhutavad su eeliseid ja peidavad puudused. Võta aega, et end üles lüüa. Kõige tähtsam on end hästi tunda ja iseendaks jääda. Nii mõjud sa ka teistele hästi.

2. Kanna ilusat aluspesu

Miski ei anna sulle paremat tunnet, kui ilusa aluspesu kandmine. Ja seda kellelegi esitlemata! Üksi teadmine, et sul on riiete all võrgutavalt kaunis dessous, annab erakordselt hea tunde ja tugevdab positiivset sära.

3. Seisa sirgelt

Kõht sisse, rind ette! Sirge kehahoid aitab sul end enesekindlamalt ja tugevamini tunda. Seda märkavad ka teised: inimeste pilgud pöörduvad sinu suunas ja sa jääd positiivselt meelde.

4. Armasta ennast

Eneseteadlik kohaolek on tähtis, et sarmi välja kiirata. Ja eneseteadlik saad sa vaid siis olla, kui end aktsepteerid ja austad. Nii et võta iga keharakuga omaks, kuipalju sa väärt oled. Enesearmastamine pole märk egoismist, vaid märk iseenda väärtustamisest.

5. Armasta enda elu

Näita välja, kui õnnelik sa oled. Naudi hetke ja tunne rõõmu, sest rõõmsad inimesed mõjuvad teistele alati ligitõmbavana — ja muide kordades rohkem, kui kaunid, aga negatiivse hoiakuga inimesed.

6. Flirdi

Või veel parem: räägi nii, et sind tahetakse kuulata. Ei pea kohe hullumiseni flirtima kukkuma. Näita oma loomulikku, lahtise ja avala olekuga iseennast, viimistle miimikat ja žestikat ning leia õige väljendusviis. See viimane pole küll alati kõige kergemate killast, ent seda on võimalik harjutada. Suurepärane väljendusoskus teeb su hoobilt võluvamaks.

Kokkuvõttes tähendab teistele atraktiivsena mõjumine, et sa tunned iseennast sellisena. Kui sa oled oma erakordsest mõjust täiesti teadlik, oskad seda ka õigesti rakendada.