Nende kolme toiduainega saad hormoonid jälle tasakaalu

Paljudele naistele on premenstruaalne sündroom ehk PMS tõeline piin. Õigesti valitud toiduga saab aga enda habrast seisu oluliselt parandada. Samas lõikab neist toiduainetest meestegi tervis tublisti kasu, kirjutab Fit For Fun.

Uuringutes on ka leitud, et teatud Aasia piirkondades kannatavad naised palju vähem kuumahoogude ja teiste klassikaliste menopausiprobleemide all. Oletatakse, et see on seotud sojarikka toitumisega, tänu millele omastab keha rohkem isoflavoone. Viimased tasakaalustavad tänu sarnasusele östrogeeniga hormoonitaseme järsku langust.